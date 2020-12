Aumentan Quejas Sobre Inseguridad, Salud y Transporte

Tapachula, Chiapas; 16 de diciembre del 2020.- Ante la necesidad de promover la cultura de la denuncia, se conformó el colectivo de defensores de derechos humanos.

La idea es que las personas se animen a denunciar y que no tengan miedo, porque en el caso de las mujeres hay muchas denuncias, y con eso las autoridades se justifican para no hacer nada.

El colectivo quedo conformado por los ciudadanos Felipe de Jesús Casahonda Villanueva, Héctor Martin Méndez Estrada, y Octavio Romeo Ramírez Utrilla, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cecilia Izaguirre Oliva, miembro del colectivo de defensores de derechos humanos, dijo a EL ORBE que se le debe enseñar a la población a confiar en las autoridades y en las instituciones, por lo que pidió que las personas que se sientan violentadas pueden solicitar la atención y se les brindará el acompañamiento legal.

Dentro de las principales quejas que hay por parte de la población, son en materia de salud, por ejemplo, en el hospital no les brindan la atención médica a los ciudadanos, otro de los casos es que algunas personas les están cobrando por un trámite que debe ser gratuito y esto se ha identificado en varias oficinas

Además de quejas de las corporaciones policiacas donde hay presunto abuso de autoridad, “hemos llegado con el que coordinaba los operativos, le decimos pasa esto y se logra conciliar para que las autoridades cumplan con lo que corresponde”.

Otro de las quejas es que se cuenta con la omisión de parte de Protección Civil para no evitar que el transporte pase a través de toda la ciudad con productos tóxicos poniendo en riesgo a toda la sociedad, cuando deberían pasar por el libramiento sur. EL ORBE / M. Blanco