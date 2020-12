Ingresan 6 Pacientes con Sospecha de COVID en “Casa Materna” de Huixtla

*Causa Incertidumbre Entre los Habitantes.

Huixtla, Chiapas a 16 de diciembre de 2020.- Es preocupante la sospecha del rebrote de Covid 19 en Huixtla, A pesar que las autoridades de salud, han tratado de guardar hermetismo, sin embargo el día de hoy, secreto a voces entre la población y empleados de salud. Revelaron que fueron ingresados seis pacientes con sospechas de Coronavirus en la Clínica de Casa Materna edificio que fue habilitado para atender a las personas con estos síntomas.

En dicho lugar fueron adecuados casita o covitario donado por la ONU, en donde fueron ingresadas las persona, aunque se presume que fueron trasladadas de otros municipios.

A pesar que se está registrando un rebrote de Covid, aun así en Huixtla un 80% por ciento de la población no está usando el cubre boca. Muchos aún no lo creen, sobre todo aquellos que no han tenido a familiares enfermos o que hayan muerto.

Vecinos de la colonia Dos de Octubre que colinda con Casa Materna de Huixtla, están pidiendo a las autoridades correspondientes informen. Ya que muchas familias pasan cerca de la clínica Covid, o Casa Materna de Huixtla. EL ORBE/Luis Javier Ramos