Covid-19 Aumentó Casos de Estrés y Problemas de Conducta en Niños

Tapachula, Chiapas; 18 de diciembre del 2020.- El confinamiento de las familias en Chiapas, provocó en los niños que no acuden a la escuela, les genere problemas de conductas agresivas, violencia hacia ellos, sedentarismo, adicción a los juegos, a los dispositivos móviles y dejar de socializar con las demás personas.

Luis Enrique López González, director del Centro de Intervención y Capacitación para el Desarrollo Humano, dio a conocer a EL ORBE que, en el último semestre, ha aumentado el número de casos de menores que tienen situaciones de estrés y de violencia.

“Estamos recibiendo una cantidad importante de niños afectados, porque ahora la familia ya puede salir a buscar ayuda, porque se tienen secuelas de papá, de mamá y en la misma escuela que presentó estrés contra ellos, porque el maestro no sabía cómo dar una clase en línea y los niños no entendían cómo recibirla, por lo que hay un retraso en educación”, dijo.

De acuerdo a datos del psicólogo, por semana se reciben hasta 15 menores de edad por crisis, donde los padres las dejan correr y eso hace que aumente los problemas de salud mental»

Consideró que los problemas de salud mental se van agravar a partir del mes de marzo del 2021, porque los menores habrán cumplido un año de no ir a la escuela y el proceso del ciclo escolar y el tema de la enfermedad significara un gran peso.

Refirió que los niños están enfrentando mucha conducta agresiva, violencia y en algunos casos no quieren comer, están encerrados por los videojuegos, buscan tener el celular y eso genera que no tengan la sociabilidad para poder interactuar con otros niños.

Actualmente, los menores se han encerrado en un mundo digital, donde ellos no están preparados para afrontar la vida real. En caso de que la contingencia se alargue, habrá niños de la era “digital”, pueden presentar problemas de conducta como es la incapacidad para relacionarse, aislamiento, dificulta de trabajar en equipo y tener relaciones futuras.

En este contexto de la pandemia, se les recomienda a los padres de familia, realizar un calendario de actividades sociales, como salir a caminar, jugar con ellos en espacios, convivir con juegos de mesa donde puedan trabajar en equipo y grupales.

Además, remarcó que en las próximas generaciones se tendrán personas aisladas, que no van a querer compartir emociones, y habrá aumento de adicciones porque no van poder expresar lo que piensa y sobre todo personas que no van querer vivir en la realidad, sino en la era digital.

Por otro lado, informó, que en México y en la región Soconusco, aumentó el número de casos por postcovid-19 porque muchas personas padecieron esta enfermedad y estuvieron al borde de la muerte y esto generó crisis de ansiedad, depresión, estrés y sobre todo una necesidad de ser escuchados y al momento de entrar a una enfermad tan fuerte, hay la sensibilidad de ser atendidos. EL ORBE / M. Blanco