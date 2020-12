Protestan Vecinos de El Palmar por Pésimo Servicio Eléctrico

Tapachula, Chiapas; 18 de diciembre del 2020.- Un grupo de representantes del fraccionamiento “El Palmar, ubicado al sur de la ciudad, acudieron este sábado a las instalaciones del rotativo EL ORBE para denunciar públicamente los pésimos servicios en las redes eléctricas de esa comunidad y para solicitar a las autoridades se deslinden las responsabilidades y se castigue a quienes resulten culpables.

Rosario Gutiérrez Rizo, dijo en entrevista han tenido muchas fallas en el suministro eléctrico y que a cada rato se quedan sin el servicio, lo cual fue denunciado a la constructora “Realfe”, que sigue con la construcción de casas en ese sector de la ciudad.

Sin embargo, desde la semana pasada cuando sufrieron el último apagón, ya no volvió el servicio y por eso acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo a su narración, dos días después acudieron técnicos de la paraestatal y les dijeron que había fallas en las zapatas del transformador y no repararon el daño.

Ante la insistencia de los afectados, cuatro días más tarde llegó personal directivo de a CFE y de la propia constructora, además de otros técnicos que, al buscar las posibles causas de las fallas, se percataron que hay cables pelados en las que los responsables de la obra toman energía sin que pasen a ningún medidor, es decir, sin pagar por ese servicio y cargar las líneas que van a las viviendas.

A pesar de todos eso, tampoco arreglaron el problema y se responsabilizaron unos a otros, mientras los colonos siguen sin energía eléctrica.

Aseguró que no solamente se descompusieron sus alimentos sino también varios electrodomésticos, cuyos daños tampoco quieren reconocer las dos empresas.

Recordó, además, que hubo el compromiso de que les reinstalarían el servicio a más tardar el pasado jueves, pero también les mintieron.

Como obviamente se presentaron de nuevo a protestar, les dijeron esta vez fue porque se descompuso el camión que lleva la grúa para realizar los movimientos en el transformador, y que ahora tendrán primero que arreglar esa unidad.

Debido a esas terribles fallas de la CFE y de la constructora, los alumnos de todos los niveles que viven en ese sector de la ciudad, se quedaron sin clases virtuales, mientras que los que trabajan de manera virtual, les ocurrió algo similar; es más, ni siquiera puede cargar sus teléfonos celulares.

El resto de los defectos que han encontrado en las viviendas, según dijo, los han notificado a la constructora, en donde les han contestado que serán reparadas, pero siguen esperando que cumplan.

En tanto que Gabriela Villalobos, otra de las afectadas, recalcó que las conexiones eléctricas internas en las viviendas tienen fallas, al grado de que tienen que hacerse de nuevo.

“Si componemos lo del transformador y no la parte de los cableados de cada casa, pues va a volver a pasar la misma situación”, concluyó.

Por eso optaron a denunciar públicamente los hechos, para que los órganos auditores realicen las investigaciones pertinentes y se aplique lo que establece la ley, luego de que hay involucrados millones de pesos del erario y de los propios bolsillos de la población. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa