Advierte Iglesia Católica que Población no Está Tomando en Serio la Pandemia

* Exhorta a Seguir las Recomendaciones de Salud.

Tapachula, Chiapas; 20 de diciembre del 2020.- La Iglesia Católica en México lamentó que los mexicanos no tomen en serio la pandemia del Coronavirus. Por ello hizo un exhorto a los chiapanecos para que se asuma la responsabilidad sobre esta enfermedad que ha dejado a millones de personas muertas y contagiadas, debido a que no se siguen las recomendaciones de las autoridades de salud.

En su nombre, este domingo el octavo obispo de Tapachula, Jaime Calderón, emitió un mensaje a los chiapanecos previo a la Navidad.

La pandemia se complementa con otros asuntos, “como la migración, la promoción del aborto y eutanasia, el narcotráfico, los homicidios, los secuestros, el poco cuidado de la naturaleza, el desempleo, la ineficacia de un gobierno que da pocas respuestas a los asuntos sociales, una economía fuera del alcance de las necesidades básicas de las familias”, destacó.

Estableció que la contingencia por el Covid-19 ha sacudido a todas las familias; algunas con el sufrimiento de la enfermedad y otras con el dolor de la muerte de un ser querido, «porque el coronavirus vino a desestructurar muchas áreas de la vida comunitaria y eso ha producido una fuerte crisis general de la cual aún no salimos».

Ante ese panorama, Monseñor pidió a los fieles católicos a ser solidarios con las familias que, en esta pandemia, se han visto envueltos en necesidades materiales.

Hizo también un llamado especial a toda la comunidad para que sean responsables y prudentes en estas fechas y que se evite las reuniones familiares o donde haya aglomeración de personas, “porque el Covid-19 no se ha ido y no se irá, pero se necesita caminar juntos para detener el dolor y el sufrimiento que la enfermedad y la muerte han traído”.

Deseó que, en la noche del 24 de Diciembre, “el amor del Señor Jesús, llene el corazón de las personas y de las familias que perdieron a un ser querido este año y que esa sea la verdadera razón de nuestra alegría en la vida”.

Por otro lado, informó que la Diócesis de Tapachula mantendrá abierto sus templos debido a que en la entidad prevalece el semáforo de riesgo epidemiológico de color verde, ya que la Iglesia es consecuente al cuidado y a la atención que se debe dar, apostando al servicio religioso porque es algo esencial para la vida del hombre

En México hay 96 Diócesis, donde cada una de ella está al frente los Obispos con sus sacerdotes y sus asesores, que toman decisiones que creen convenientes para determinar que hacer conforme avance la emergencia del Coronavirus.

En el caso de la jurisdicción de la Diócesis de Tapachula, abarca todos los municipios de la Costa, Sierra y Soconusco de Chiapas. EL ORBE / La Redacción