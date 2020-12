Colapsan Más de 500 Empresas en Suchiate por Temor a las Caravanas

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2020.- Las caravanas con decenas de miles de indocumentados que han arribado violentamente a Chiapas en los últimos dos años, además de las consecuencias que está dejando la contingencia sanitaria por el Covid-19, han colapsado las ventas generales en el municipio fronterizo de Suchiate.

Lo sectores productivos calculan que, el éxodo masivo de los migrantes a la frontera sur del país, que pasan a todas horas por el río que sirve de división política entre México-Guatemala, ha provocado la caída de las ventas en hasta un 90 por ciento en más de 500 empresas de ese municipio.

Juan José Herrera Gómez, comerciante de esa localidad, aseguró en entrevista para rotativo EL ORBE, que las actividades comerciales están paralizadas porque no hay circulante. Tan es así, según dijo, que los vendedores mayoristas están adecuando los precios como si fuera de menudeo.

“Para nuestra suerte viene el tema de que se encarece el dólar y el quetzal, monedas que nos mantienen vivos por el comercio local, porque nuestras ventas son con Centroamérica. Pero, estando caro estos dos tipos de divisas, algunos productos elevaron sus costos”, reveló.

En este sentido, explicó que no han tenido ningún tipo de apoyo o estímulos para poder hacer frente a la severa crisis económica y la pandemia, ya que el Gobierno Municipal los ha abandonado.

Los comercios, incluyendo restaurantes, negocios de ropa, comida, zapatos, agua y otros que prestan sus servicios, se encuentran en quiebra, y muestra de ello es que hay muchos que han cerrado y no volverán abrir sus puertas. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez