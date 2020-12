Expectación en Chiapas la Aparición de la Estrella de Belén en el Firmamento

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2020.- La conjunción de dos planetas que conforman lo que se cree, fue el mismo fenómeno considerado como “La Estrella de Belén”, que guió a los Reyes Magos hace más de 2 mil años, ha ocurrido en las últimas horas en el firmamento.

Esto ha ocasionado gran expectación en todo el mundo. En el caso de Chiapas, grupos de ciudadanos y asociaciones se han reunido para darle seguimiento a esa luz en el cielo, que se calcula no volverá a aparecer en alrededor de 800 años.

José Luis Zúñiga, presidente de la Asociación Izapa Popol Vuh, señaló en entrevista para EL ORBE, que en las últimas horas han podido apreciar desde Tapachula esa maravilla natural.

“Este es un evento esperado por muchos años, dada la rareza del mismo. Se trata de una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, los más grandes del sistema solar, que se encuentran a una distancia de entre 800 y mil 600 millones de kilómetros”.

Vistos desde la Tierra, pareciera que se unieran y formaran una luz radiante, como una estrella, que se cree pudo haber ocurrido también en 1623. En algunas partes no se requiere de telescopios para poderlos apreciar.

En el caso de ellos, según dijo, han realizado transmisiones virtuales en tiempo real, donde la población en general puede seguir desde la comodidad de su hogar o de cualquier dispositivo móvil.

Hay gente que piensa que podría haber alguna situación que afecte a la Tierra, “pero eso se lo dejamos a los astrólogos que ven el zodiaco y demás cosas, aunque científicamente no está comprobado ningún evento o que se sumen gravedades”.

La nueva “Estrella de Belén” coincide con la entrada del solsticio de invierno, donde ocurre la noche más larga en el hemisferio norte y la más corta en el sur. EL ORBE / M. Cancino