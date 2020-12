IMSS Recomienda Evitar el Sedentarismo en Menores Durante Vacaciones Decembrinas

Tapachula.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que los menores de edad pueden aumentar de peso considerablemente durante las vacaciones decembrinas, debido a una mayor ingesta de calorías y a la baja actividad física.

La nutricionista dietista de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11 del IMSS, en Tapachula, Gabriela Barrios Bejarano, mencionó que “el sedentarismo y el alto consumo de comida chatarra, hace que las niñas y niños corran el riesgo de subir entre uno y dos y medio kilogramos de peso, en promedio, durante las vacaciones. El problema se agrava si su alimentación no es supervisada por su familia”, indicó.

Los menores aprenden del ejemplo de los adultos, por lo que aconsejó a las madres y padres de familia que durante las vacaciones realicen actividades con sus hijos, como paseos recreativos, caminatas cortas, andar en bicicleta o practicar algún deporte. Además, es importante que al realizar algunas de estas actividades, adultos y niños se hidraten con agua simple o bebidas bajas en azúcar.

La especialista sugirió consumir los alimentos que establece el Plato del Bien Comer. Recordó que los dulces y helados no son alimentos fundamentales, y no constituyen parte esencial de una alimentación saludable.

Expuso que en esta época del año, los menores son mayormente susceptibles a consumir alimentos fuera de los horarios acostumbrados.

“Los niños que no son supervisados por los adultos son más propensos a aumentar de peso. Suelen pasar hasta cuatro horas sentados frente a la televisión o usando dispositivos electrónicos, mientras consumen alimentos hipercalóricos o ricos en azúcar refinada. Es importante que en lugar de eso, realicen actividades físicas en familia”, comentó.

Por último, Barrios Bejarano invitó a los padres de los menores derechohabientes del IMSS, a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para que el especialista en Nutrición prescriba una dieta conforme a su edad, estatura y talla. Boletín de Prensa