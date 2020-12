Sonia Eloina Hernández No cumplió con las Promesas de Campaña en Suchiate

Suchiate.- El sector comercial de este municipio, expresó su malestar por el abandono en que los mantienen las autoridades locales en los diversos rubros de los servicios públicos. Unos de los comerciantes de la zona centro consultados manifestó que la expresidenta Sonia Eloína Hernández, que está buscando reelegirse por tres años más, no atendió los problemas críticos de la población y para ello puso como ejemplo la falta de apoyo a los comercios establecidos.

Así también, que hay escasez de medicamentos en el Centro de Salud; no hay ambulancias disponibles o bien no tienen gasolina; altos niveles de inseguridad por constantes asesinatos, robos y asaltos.

En el caso de los ejidos, comentó que las clínicas están cerradas, además de otros problemas graves de desabasto de agua, falta de alumbrado público, recolección de basura, entre otros.

Declaró que, en Ciudad Hidalgo, se camina sobre calles completamente desbaratadas y sin alumbrado público “donde las personas que viven en las colonias, comunidades y ejidos se arriesgan a hacer asaltados o despojados de sus pertenencias”.

Desde su particular punto de vista, enfatizó que se deben cumplir con las obras que se puedan hacer y no promesas nada más, además de que el dinero que venga se invierta y se informe al pueblo, “porque a la fecha no hay reportes de los recursos del ayuntamiento”.

No se trata de llevarle la contra al Ayuntamiento, sostuvo, sino que en verdad se pueda realizar las cosas en beneficio de los ciudadanos.

En Suchiate, insistió, los espacios públicos están abandonados, los cuales servían para que los niños y jóvenes pudieran fomentar el deporte.

Indicó que en para esas autoridades, el deporte no es prioridad, sólo cuando son tiempos de campaña, ya que en lo que va de los tres años no se ha fomentado.

En el asunto de salud, abundó, se tuvo muchos decesos y hoy en día la enfermedad ronda la zona fronteriza, “pero como ya estamos aprendiendo a vivir con ella, porque hay personas que han estado falleciendo y dices estaba sano y de repente se les complicó su salud”.

Por otro lado, dio a conocer que dentro de este municipio están sufriendo el desbordamiento de los drenajes, por lo que desconocen qué está pasando.

En la temporada de lluvias se tuvo casas y colonias inundadas considerablemente “y se culpa a la red de aguas negras, pero nadie del ayuntamiento que encabezaba Sonia Aguilar, salía a decir algo, por lo que consideró que sus drenajes ya colapsaron”.

Además, denunció que se les ofreció el servicio de agua potable que estaría al cien por ciento y se hizo una mala inversión en ese rubro, dejando sin el vital líquido a cientos de familias. EL ORBE / M. Blanco