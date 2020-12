Comerciantes se Oponen a Cierre de la Frontera con Guatemala

* Se Desplomaría la Economía, Advierten.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2020.- Empresarios de la comunidad de Frontera Talismán, dieron a conocer a rotativo EL ORBE, que, en caso de que el Gobierno de Guatemala decida cerrar nuevamente el paso internacional con México por los rebrotes del mortal Covid-19, se afectarían directamente a unas 15 mil familias que viven ahí de actividades comerciales, prestadores de servicios y otros afines al flujo diario de personas y mercancías

Además, que sería un grave retroceso y se perjudicaría demasiado a la economía de Chiapas y de esa nación, así como la estabilidad social y se provocaría el desempleo, quiebre de empresas, inseguridad, entre otros daños colaterales.

Miguel Rasgado Cárdenas, dueño de un estacionamiento público en esa comunidad, señaló en entrevista que cerrar los límites fronterizos en una zona tan precaria y necesitada de reactivación económica, sería un error en los momentos más críticos y difíciles provocados por el Coronavirus, la falta empleo y el flujo de efectivo.

Las personas que dependen de la venta de comida, frutas, aguas frescas, hoteles, el servicio de transporte, tramitadores y comerciantes en general, tendrían afectaciones severas que no podrían recuperarse, señaló.

“Tal vez no tenemos temor, pero existe una situación embarazosa como son las fuentes de trabajo, ya que esta comunidad ubicada a unos 100 metros del Puerto Fronterizo depende de un 90 por ciento del turismo y de la llegada del transmigrante”, indicó.

De igual forma, que cuando se tiene la llegada de los transmigrantes, existe fluidez en las ventas y flujo de dinero, y por ende, se mantiene una estabilidad con toda la población que vive en esta área limítrofe.

Esa comunidad y las aledañas se benefician directamente con la llegada de los transmigrantes, ya que se ocupan los estacionamientos, hospedajes, tricicleros, comercios, cargadores, vigilantes y tramitadores.

De acuerdo a los transmigrantes, las familias que viven en la comunidad se han beneficiado económicamente con su llegada. Sin embargo, las pérdidas que ellos tienen representan hasta un cien por ciento, porque aseguran que les cobran por cualquier cosa, aunque sea ilegal.

Recordó que hace unos días, se presentó una situación difícil, porque no había fluidez en el paso de los transmigrantes, y para todos ellos, que se fueron quedando varados, representó uno de los golpes económicos más grandes por los que han pasado. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez