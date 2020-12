Centros Recreativos y Balnearios Retoman Actividades Bajo Medidas Sanitarias

* Reportan un Aumento de Visitantes en un 70%.

*La iniciativa privada empieza a generar los empleos

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2020.- Los centros recreativos y balnearios ubicados en Tapachula y en el resto de los municipios de la región de la Frontera Sur de Chiapas, reportaron este fin de semana un aumento en sus actividades en el último mes en alrededor del 70 por ciento, comparado con los ocurrido en el último trimestre.

Dulce Violeta Chávez Guzmán, encargada de un balneario privado, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que no solo se están reactivado los establecimientos de ese giro, sino también se están recuperando los empleos y generando muchos más.

Para ello ha sido muy importante que la decisión de las autoridades federales de haber colocado a Chiapas en el semáforo de riesgo epidemiológico en verde, con la que se restablecieron los servicios de muchos establecimientos y la población empezó a salir de sus viviendas.

A pesar de todo, reconoció que aún no se logran los niveles que se tenían antes de comenzar la contingencia, pero que las mejoras en la economía es un gran aliciente para las empresas establecidas.

Dejó en claro que los sectores productivos, al menos los de Chiapas, están haciendo todo su esfuerzo para cumplir con las medidas sanitarias para evitar un rebrote de la pandemia, pero que la sociedad ya no quiere participar en esas medidas y se ha descuidado por completo.

Y es que, reconoció, hay una gran preocupación en la iniciativa privada a que, al incremento de los contagios, las autoridades empiecen con restricciones severas e, incluso, vuelvan a cerrar todo, lo que sería una catástrofe generalizada.

Indicó que, a partir del mes de Diciembre, la población ha empezado a salir más de sus viviendas, ir a los comercios, a visitar a su familiares y amistades, a ir a las compras y a divertirse.

En el caso de la contratación de personal, detalló, la mayoría son de personas que habitan cerca de las empresas, lo que ha servido para la reactivación económica local.

Puntualizó que todas las empresas con servicios similares en la entidad tuvieron que paralizar sus actividades durante los meses críticos de la pandemia, pero han empezado a abrir otra vez, aunque muchos también cerraron de manera permanente.

Así, las pérdidas económicas y el desempleo para todos ellos en gran parte del año, fue del cien por ciento. EL ORBE / M. Cancino