Mantener las Medidas Preventivas Para Evitar Contagiarse de Covi-19

* Exhorta Obispo de Tapachula a la Población.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2020.- En nombre de todos aquellos que no creyeron en la pandemia del Covid-19, el obispo de las regiones Sierra, Soconusco y Frontera Sur de Chiapas, Jaime Calderón, pidió una disculpa, porque hubo personas que fueron irresponsables en los protocolos de higiene, sanitización y que propagaron el mortal virus, saturando los servicios en las clínicas y hospitales.

La Diócesis hizo un reconocimiento importante en este fin de año al personal de Salud que ha hecho frente a la mortal enfermedad, para atender y salvar a miles de personas que han contraído este virus en el mundo.

En una entrevista después de dar su mensaje dominical, Monseñor aseguró que los médicos, enfermeros, laboratoristas, camilleros, choferes, administrativos e intendencia, son parte fundamental, ya que cada uno de ese personal ha mostrado el rostro más humano y cristiano de la persona.

«Gracias por haber arriesgado su salud en favor de los demás, por todos aquellos que dieron su vida y que ahora gozan ya de la presencia de Dios», apuntó.

Además, el prelado refirió que este 2020, fue un año complejo y retador en la compresión de la fe y que, en estos días, la familia juega un papel clave en el cuidado de la salud.

“Para muchas familias, este fin de año es distinto porque algunas perdieron a sus seres queridos, nos unimos a su dolor y tristeza, pero al mismo tiempo los invitamos a no perder la esperanza de un mundo mejor y confiar en la verdad», comentó el Obispo.

En este sentido, puntualizó que, como familias, “tenemos que seguir cuidándonos para evitar la propagación del coronavirus, y por eso agradecemos también a quienes han sido responsables y asumido la invitación de no reunirse ni aglomerarse”. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez