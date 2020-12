Soyeros de la Región Reportan Pérdida de Poco Más de 500 Toneladas de Cultivo

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre del 20.- En este ciclo de producción, el Grupo Independiente de Soyeros de Tapachula asegura que perdió alrededor de 500 toneladas de cultivo, debido al daño que sufrieron con las intensas lluvias atípicas que se presentaron al cierre de la cosecha.

Así lo informó en entrevista par el rotativo EL ORBE, Francisco Cigarroa Rivera, representante de ese grupo de agricultores, quien explicó que cuando ya se realizaba la trilla (recolección y desgrane), de pronto los fenómenos naturales, como las tormentas, trajeron muchas lluvias y eso echó a perder lo que ya se estaba cosechando.

El declarante aseguró que, como resultado de todo eso, los integrantes de ese grupo de soyeros sufrieron enormes pérdidas económicas, tanto así que a varios de ellos los llevó a la total ruina, porque la siembra y cosecha de eso granos es el sostén familiar.

Reiteró que no hay manera de recuperación ya que el actual gobierno federal canceló todos los apoyos para el campo. En el caso de los soyeros, contaban en los sexenios anteriores con un finiquito de mil quinientos pesos por tonelada, pero ahora no hay nada de eso.

Por su parte, el también productor, Juan Torres Salazar, dijo que no hay ningún apoyo de parte del gobierno federal para los productores “ya que todos fueron borrados, desde los soyeros, mangueros, ajonjolineros, plataneros, maiceros, entre otros”.

Desmintió que algún productor, al menos de Chiapas, esté recibiendo algún tipo de apoyo, “ya que esta administración federal lo primero que hizo fue cancelar todos los programas al campo, dándoles en la torre a los agricultores a quienes los tienen con puros engaños”.

Dijo por último que los recursos que tenían guardados ya se han acabado, debido a que con tanta pérdida en las cosechas, han tenido que echar mano de ese dinero para el sustento de sus familiares. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa