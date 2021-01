Reportan Aumento en Afluencia de Visitantes a Playas de Tapachula

* En Hasta un 80%.

Tapachula, Chiapas; 03 de enero del 2021.- Durante los meses de la contingencia del año pasado, las ventas en los restaurantes ubicados en Puerto Madero y la demanda de servicios resintieron bajísimos niveles, tanto que varios de ellos tuvieron que cerrar por falta de clientes.

Sin embargo, en los últimos 30 días empezó a cambiar esa situación, ya que la gente empezó a asistir a Puerto Madero para el consumo en restaurantes y, aunque la afluencia no ha sido todavía como en otros años, ahora se estima que hay una recuperación de un 80 por ciento.

Marisol Pérez González, encargada de un restaurante en esa comunidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el 2020 fue muy difícil, porque no había ventas, pero que no se rindieron y se mantuvo abierto el servicio.

Aseguró que poco a poco ha cambiado el panorama y que ahora los clientes ya han vuelto, lo que da a entender que va a mejorar la situación y que esperan que en este 2021 cambie favorablemente.

Explicó que los cuidados y el cumplimiento de los protocolos sanitarios que tiene la mayoría de los negocios en Puerto Madero han sido importantes, porque llegan los consumidores y se fijan que hay limpieza y que se observan las instrucciones de las autoridades de Salud. EL ORBE / Nelson Bautista