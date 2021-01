No Debe Haber Clases Presenciales Sin Vacunas: Padres de Familias

* Latente el Riesgo de Contagios en Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 06 de enero del 2021.- Ante la posibilidad de que en los próximos días se restablezcan las clases presenciales en Chiapas, el Consejo de Padres de Familia fijó su postura este miércoles al señalar que no se permitirá el retorno a las aulas, en tanto no se vacunen a los alumnos, padre de familia y personal docente.

José Antonio Chol, presidente de ese Consejo Local, recordó en entrevista para EL ORBE que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló hace un par de días que Chiapas podría ya regresar a las clases en sus instituciones educativas, lo que ha generado preocupación generalizada en la población.

Dijo que las autoridades en la entidad deberían de presentar la realidad de lo que está pasando con la pandemia en la entidad y dejarle en claro que no han llegado las vacunas.

“Entonces las escuelas no están en condiciones, ni los maestros, los padres de familia y mucho menos los niños y jóvenes para hacer frente a la pandemia de esa manera”.

Recalcó, además, que la cepa del coronavirus que viene en camino es mucho más poderosa que la actual y que el saldo podría ser mayor que lo que va hasta ahora.

“Deseamos que las autoridades en Chiapas se pongan las pilas y le aclaren el panorama al presidente, así como las consecuencias”, abundó

De insistir en eso por parte del gobierno federal, afirmó que mantendrán su postura en que se aplique lo más pronto posible las vacunas, por el alto riesgo para la población estudiantil y magisterial.

Indicó que el retornar a las escuelas en estos momentos estaría de por medio la vida de más de un millón de chiapanecos, tan solo entre alumnos, maestros y trabajadores de la educación.

Según las reuniones que asegura han tenido con los representantes de las sociedades de padres de familia, hay completa desconfianza de las estadísticas oficiales del comportamiento diario de la enfermedad, así como del número de contagios y decesos por esas causas.

“La clasificación de semáforo de riesgo epidemiológico verde, en el que han colocado las autoridades federales a Chiapas, deja mucho que desear”, indicó.

Cuestionó a quién se va a culpar por la muerte de Covid-19 de algún alumno, maestro o trabajador educativo, o si será una estadística más de los “daños colaterales”. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa