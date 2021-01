Refuerzan Acciones Preventivas en el Transporte Público Local y Foráneo

*Para Evitar Rebrote de COVID-19. Deben Usar Cubreboca.

Tapachula, Chiapas.- Autoridades municipales, estatales y federales, emprendieron acciones en terminales del transporte público local y foráneo, con la finalidad de sensibilizar a conductores y usuarios sobre el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias para evitar rebrotes de Covid-19.

Se invita a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias para cerrarle el paso a la enfermedad viral. La intención es que todos tomen conciencia, para lo cual en estos días se estará invitando en forma preventiva-informativa y posteriormente se aplicarás sanciones a los choferes que no acaten las disposiciones oficiales en materia de salud.

Por el Ayuntamiento de Tapachula, participan en esas acciones las Secretarías de Salud, Servicios Públicos, Dirección de Protección Civil, Vialidad y Seguridad Pública y Protección Ciudadana; las Secretarías de Movilidad y Transporte del Estado y de Comunicaciones y Transportes Federal; la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Distrito Sanitario VII.

El personal especializado recorrió la Terminal de Corto Recorrido y diversas bases de taxis locales y foráneas, en donde se recordó a los ciudadanos la importancia de mantener las medidas preventivas como la sana distancia, uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos y aplicación de gel antibacterial.

“Estos operativos son importantes, no queremos retroceder en el color del semáforo porque eso afectaría a todos en materia económica, sin embargo, la salud es prioritaria para los tres órdenes de gobierno y por ello seguiremos invitando a los ciudadanos a que acaten las disposiciones oficiales sobre el uso correcto del cubrebocas”, señaló el secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera.

Se trata de acciones coordinadas con la finalidad de fortalecer la prevención en los espacios públicos, lugares de trabajo y el hogar, a efecto de evitar rebrotes de Covid- 19, como ha ocurrido en algunas entidades del centro y norte del país.

Para ello se hace necesario que en el transporte público, tanto choferes como usuarios, utilicen el cubrebocas, y con ello fortalecer la prevención, ya que la prioridad de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno es el cuidado de la salud de la población. Boletín Oficial