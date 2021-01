En Cacahoatán se Desata Ola de Robos y Asaltos

* La Administración de Julio Calderón ha fracasado

Tapachula, Chiapas; 08 de enero del 2021.- La incapacidad que ha mostrado el aún alcalde del municipio fronterizo de Cacahoatán, Julio Calderón Sen, para afrontar los problemas prioritarios de la sociedad, como el cao de la inseguridad, ha generado inconformidad general en la población.

Edgar Reyes Méndez, transportista de ese municipio, dijo en entrevista para EL ORBE que es urgente que Calderón Sen, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ponga más atención a la comunidad “porque la verdad ha habido muchos robos y asaltos. No hay apoyo de los policías, desatienden a Cacahoatán en las noches, en las tardes e incluso aquí en el mercado han robado demasiado”.

En el caso de ese centro de abasto, aseguró que “roban los celulares a las muchachitas o asaltan a las señoras”.

Luego se refirió al ayuntamiento al señalar que no hay respuestas a las necesidades de la población, “porque nada más dan una patrullada, a veces en la mañana o en la tarde y ya, además de que falta alumbrado público, incluso del centro de la cabecera municipal”.

Al mencionar que vive en el barrio Guadalupe, aseguró que en ese sector han asaltado y robado mucho, “y hemos pedido apoyo, pero no hay nada”.

Por otro lado indicó que alrededor del 10 por ciento de los 450 tricicleros de unas 15 cooperativas que prestan el servicio público de transporte en esa comunidad, lo hacen fuera de la ley, es decir, de los llamados piratas, y que esas anomalías las han denunciado a las autoridades, pero todo sigue impune. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa