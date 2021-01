Maras se Vuelven a Apoderar de la Frontera Sur Creando Zozobra e Inseguridad: Empresarios

* Faltan Acciones del Gobierno Para Frenarlos.

Tapachula, Chiapas; 08 de enero del 2021.- Las temidas bandas de la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 se han vuelto a apoderar de los municipios de la frontera sur de Chiapas, como hace tres sexenios, y los están utilizando como centros de operaciones.

Esos grupos delictivos están causando todo tipo de actos de delincuencia y preocupación al sector empresarial, por los altos índices de inseguridad y porque alejan al turista y a los consumidores que acuden a dejar la derrama económica a toda la región.

Walter Orozco Rodas, empresario de este municipio, consideró que las autoridades de los tres niveles de gobierno, deben tomar cartas en el asunto, ya que existen antecedentes de que esos grupos han atemorizado a los tapachultecos.

En entrevista para EL ORBE, enfatizó que existen antecedentes de que estas bandas han tomado a Tapachula como centro de operaciones para realizar sus actividades ilícitas como asaltos, asaltos y enfrentamientos, y lo están haciendo de nuevo.

Sostuvo que esos grupos de presuntos migrantes, son los principales generadores del terror delictivo, al contagiar a los jóvenes de la ciudad, “porque cuando vemos ya tenemos personas incluidas en sus bandas delictivas que se dedican a robar y asaltar”.

Solicitó a las autoridades y al Grupo de Antipandillas, a retomar los operativos en toda la franja fronteriza y en la zona del centro, porque estos se han dejado de realizar y es necesario detener a los migrantes que estén delinquiendo para deportarlos a su país.

“Anteriormente teníamos los antipandillas, ahora no sabemos que esté pasando, porque no los hemos visto y desconocemos que está pasando; sin embargo, es necesario que estén patrullando y haciendo su trabajo”, dijo.

Así también, que la presencia de los migrantes hondureños ha sido catastrófico y han generado muchos problemas y actualmente son el temor de los tapachultecos y de las personas que viven en los municipios fronterizos con Guatemala.

Ejemplificó que, por solo la presencia de migrantes de Honduras, la población no quiere llegar al centro, “los ciudadanos salen con la finalidad de comprar algo, pero como ven que existe mucha delincuencia se atemorizan y les tienen miedo a los centroamericanos, porque la situación cada vez se complica más”.

Aunque aceptó que no existe un porcentaje de cuánto les ha afectado económicamente la presencia de los hondureños, reiteró que las afectaciones son importantes en todos los aspectos. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez