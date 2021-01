Madres de Familia Advierten Deserción Escolar si se Aprueba el Regreso a Clases Presencial

* Aun Está Latente el Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 09 de enero del 2021.- Ante la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que en Chiapas ya se debe de regresar a las aulas para las clases presenciales, madres de familia externaron su preocupación y desacuerdo a esa medida.

Agustina Hernández López, en Tapachula, dijo a EL ORBE que, si está todavía ese virus en las calles y los contagios, no pueden reiniciar las clases en las escuelas.

El retorno a las instituciones educativas, según opinó, se estaría poniendo en riesgo la vida de los niños, jóvenes, maestros, trabajadores, y padres de familia, y que, entonces, se le fincaría responsabilidad al gobierno.

Por su parte, Candelaria González Moreno, también madre de familia, dejó en claro que nadie está de acuerdo a las clases presenciales porque la pandemia no se ha terminado “y no queremos arriesgar a nuestros hijos a que se enfermen”.

Dejó en claro que, si las autoridades insisten en regresar a las aulas, los padres de familia ya han decidido abandonar las escuelas y protagonizar la mayor deserción escolar en la historia del país, solo por un capricho gubernamental.

“Tampoco me arriesgaría porque el gobierno nos dice que ellos se hacen responsables, pero la verdad es que nos han dejado abandonados. Mi esposo quedó sin empleo y el apoyo del gobierno tampoco lo hemos recibido. EL ORBE / M. Cancino