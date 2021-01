Con Regreso a Clases Presenciales se Expone Salud de Alumnos y Maestros

* Advierte Sector Comercial de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 10 de enero del 2021.- Ante la propuesta del gobierno federal que se reinicien las clases presenciales en Chiapas, con el argumento de que la entidad se mantiene en el semáforo de riesgo epidemiológico en verde, comerciantes establecidos en Tapachula expresaron su inconformidad.

Por ejemplo, Irma Sofía Hernández Vázquez, del ramo de la perfumería, dijo en entrevista para EL ORBE que no están de acuerdo a que los niños y jóvenes regresen a clases, “porque ahorita es cuando más contagios hay”.

Así también, que las autoridades deben de pensar que lo primordial es la salud de los alumnos y del resto de la sociedad, sobre cualquier otro interés.

Comentó que gran parte de la población adulta en Tapachula no acata las medidas sanitarias preventivas, “imagínense a los niños que llegan a la escuela. No estoy de acuerdo, hay que pensar primero en la salud”.

Se refirió a un posible rebrote con una nueva cepa del mortal virus, a lo que señaló que, si los adultos que ya son grandes y fuertes, se contagian, los niños son más vulnerables.

Responsabilizó a los funcionarios que impulsan ese retorno a las aulas, de los contagios o decesos de cualquier alumno que se pudiera dar. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa