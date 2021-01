Urge Mejorar los Sistemas de Seguridad en la Frontera Para Frenar a Migrantes

* Indocumentados Acaparan Apoyos y Causan Inestabilidad.

Tapachula, Chiapas; 10 de enero del 2021.- Las autoridades mexicanas deben priorizar un mejor sistema de seguridad en el país para frenar el ingreso de migrantes, porque cada día se incrementan los homicidios y otros delitos en la que participan extranjeros, debido a que hay una frontera porosa por donde están cruzando miles de personas de dudosa procedencia y antecedentes penales, dijo, Abel Ruiz Maldonado, servidor público municipal.

En entrevista para el rotativo EL ORBE consideró que los extranjeros que llegan a Chiapas a delinquir, se les debe de aplicar la justicia y expulsarlos del país.

Dejó en claro que, a los mexicanos que acuden a otro país, les exigen que vayan legalmente documentados y se respeten las leyes, “por lo que no es posible permitir a personas que incumplan con las leyes nacionales”.

Indicó que, en Tapachula, permanecen miles de migrantes deambulando, porque no hay quien les niegue el ingreso en la frontera sur, por lo que es importante tomar cartas en el asunto, “ya que no es posible seguir viviendo en la incertidumbre e inseguridad provocada por los extranjeros”.

Insistió que “la población ya no puede salir a las calles con esa la tranquilidad que se hacía antes”.

Además, que otra de las inconformidades es que las actividades labores en este municipio son más para los migrantes y retiran las fuentes de empleo a los trabajadores que viven en la región.

Comunicó que, en la ciudad, existen cifras importantes de desempleo de la población tapachulteca, “pero, a los extranjeros se les está brindando empleos con un buen sueldo”. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez