Denuncian Basureros Clandestinos en la carretera Tapachula-Nueva Alemania

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero de 2021.- Los vertederos de agua que se ubican en la carretera que va a Nueva Alemania podrían contaminarse, ya que personas sin escrúpulos están arrojando basura en esa zona, creando basureros clandestinos.

Abraham Arias, en voz de un grupo de vecinos afectados, dijo a este rotativo que quienes viven cerca de los vertederos, van todos los días con sus garrafones a abastecerse de agua, ya que es limpia por proceder de un manantial natural.

Sin embargo, eso ya no va a ser posible ya que el lugar empieza a apestar por tantos desechos que tira la gente cuando pasa en sus vehículos. Incluso, dijo que hasta personas que viven en la ciudad de Tapachula, llegan a ese lugar a tirar sus bolsas de basura con tal de no pagar a los recolectores.

El denunciante agregó que antes había unos letreros con leyendas que prohibían el tiradero de basura, pero ya han desaparecido.

De igual forma había vigilancia policíaca, pero que ahora no hay nada, y de eso se aprovecha la gente cochina.

Ante esa situación, pidió a las autoridades a que tomen cartas en el asunto y pongan vigilancia en ese lugar, porque de lo contrario, esos vertederos de agua natural van a desaparecer o a terminar contaminados. Mesa de la Redacción