Unos 750 mil Alumnos y 25 Mil Docentes Rechazan Clases Presenciales

Tapachula, Chiapas;11 de enero de 2021.-El magisterio agremiado a la sección 40 perteneciente al Bloque Democrático del (SNTE-CNTE), rechazó este lunes el retorno a las aulas de manera presencial sin que las autoridades educativas y gubernamentales asuman su responsabilidad con los niños, padres de familia y docentes.

Calcularon que Serán alrededor de 25 mil maestros y unos 750 mil alumnos que están en la postura de no regresar a las aulas, a pesar de que las autoridades federales, han anunciado que las entidades con el semáforo de riesgo epidemiológico en verde, deben retornar a las clases presenciales.

David Guzmán Salas, representante de la agrupación magisterial «Bamos 40» de la CNTE, advirtió que los docentes no van a regresar a las escuelas, mientras no cuenten con el material necesario, “porque el estado debe entender que la prioridad es la salud de los alumnos, de los maestros, del personal administrativo y de los padres de familia, y no deben ponerse en riesgo”.

En entrevista para EL ORBE adelantó que no se cuenta con gel antibacterial, jabón o shampoo. En los salones de clases, se carece de suficientes cubrebocas, tapetes sanitizantes, desinfectantes, termómetros y todo lo indispensable para hacer frente a la pandemia del coronavirus, además de que no están vacunados.

Asimismo, que no hay una fecha congruente de regreso a clases, mucho menos por las fiestas decembrinas que acaban de pasar donde muchas personas en general no tomaron las medidas necesarias y pudieran estar infectadas, por lo que las condiciones sanitarias para regresar a las aulas no se darán hasta en un tiempo indefinido.

Abundó que la mayoría de las escuelas en la entidad están enmontadas y con problemas de servicios, a falta de mantenimiento oportuno.

Por ahora, aseguró que las clases se continuarán dando a través de los consejos técnicos en las que vienen trabajando “solo un 20 % utilizan la plataforma de la televisora, por lo que la mayoría trabajan en diversas opciones didácticas a distancia”. EL ORBE/ M. Blanco