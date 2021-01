Aplican Primeras Vacunas Contra el Coronavirus en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 13 de enero.- Chiapas celebró con júbilo y esperanza este miércoles, luego de que el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, confirmó la llegada de casi diez mil vacunas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, las cuales fueron distribuidas de inmediato en cuatro municipios de la entidad, incluyendo a la capital, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los dos más grandes en la entidad.

A la frontera sur llegaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad coordinado por elementos de la Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR), y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuyo preciado cargamento arribó por la mañana de este miércoles vía aérea al Aeropuerto Internacional de Tapachula y después fue escoltado hacia diversos nosocomios.

De acuerdo a la bitácora militar, las vacunas para combatir el virus del SARS_CoV-2 de los laboratorios Pfizer/BioNTech fueron trasladadas al Hospital Regional de Tapachula, ubicado en la carretera que conduce a Puerto Chiapas.

Así también, al Hospital del ISSSTE, Roberto Nettel Flores”, en la avenida Tuxtepec, entre Veracruz y Oaxaca, en la colonia Francisco Villa, al oriente de la ciudad.

De igual forma, a la Clínica de Atención Respiratoria (antes ISSTECH), localizada en la Tercera Sur Prolongación, entre las calles 20 Oriente y Miguel Hidalgo, en la colonia Damigas.

Antes de llegar al mediodía empezaron a ser aplicadas a personal médico de primera línea que atiende en los covitarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS, Issste y Clínica de atención respiratoria Covid 19, tal y como estaba previsto, luego de que la vida de cada uno de ellos está expuesta en cada minuto.

De manera ordenada fueron pasando par ser inmunizados para reincorporarse a sus actividades de atender a los pacientes hospitalizados.

La aplicación de las dosis en los diferentes hospitales se desarrolló bajo un estricto protocolo sanitario, con personal de las brigadas de salud, en coordinación con las fuerzas armadas.

Beatriz Bejarano, anestesióloga de la clínica Roberto Nettel Flores, en entrevista para el rotativo EL ORBE, explicó que el coronavirus, es una enfermedad real que ha quitado a muchas vidas, por lo que exhortó a los ciudadanos que crean en la vacunación, en sus beneficios, que se cuiden, adopten las medidas y que, si no tienen que salir, que no lo hagan.

Además, remarcó que las personas que son candidatas a la vacuna se las deben de poner, ya que a través del sistema de vacunación se han logrado salvar miles de vidas.

“Esta vacuna es un alivio para poder tener una protección y acudir a trabajar para atender y salvar a las personas que acuden a los hospitales y estar seguros que ya tenemos la vacuna”.

Afirmó que hay normativas para que las personas sean candidatas a las dosis y quienes no, “porque los que no pueden vacunarse son aquellos que han estado enfermos en estos días, que han tenido problemas respiratorios o que han sido alérgicos”.

Contó que después de haber sido vacunada, se sintió con un gran alivio, protegida y con la responsabilidad de seguir ayudando a los enfermos.

Otro de los testimonios es de la enfermera, Alejandra “N”, en la atención de pacientes con síntomas respiratorios de esa misma clínica, quien fue una de las primeras en pasar al área de vacunación para aplicarse la primera dosis de dos, tras firmar la carta de consentimiento informado.

En esa institución se instalaron módulos de pre-registros, donde esperaban los médicos, enfermeras y camilleros, para ingresar al puesto. Previamente se les tomaba la temperatura y aplicaban las medidas sanitarias.

En ese lugar y durante este miércoles, fueron cerca de 200 dosis aplicadas, en especial para los trabajadores de salud de primera línea de contacto.

Los que han recibido ese medicamento, hasta ahora, no han presentado reacciones adversas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello