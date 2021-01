Positiva Medida en el Transporte Público Para Contrarrestar Contagio del COVID

Choferes y Pasajeros Deben Utilizar Cubreboca.

Tapachula, Chiapas; 14 de enero del 2021.- Con el objetivo de tener un Tapachula sano, las autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron este jueves un operativo de seguridad sanitaria, el cual consiste en ver que los choferes y pasajeros del transporte público acaten las medidas de Salud para evitar los contagios del Covid-19, ya que de lo contrario serán sancionados administrativamente, como la expedición de multas.

José Alberto Escobedo Tovilla, delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte, explicó que en este operativo participan representantes de Salubridad Municipal, Tránsito y Vialidad, y dependencias federales.

En el operativo, que se estima se realizará en toda la entidad, se verifica que usen el cubrebocas y que observen la sana distancia como medidas de prevención.

Hasta el momento han resultado positivo esas acciones, ya que han visto que la gente ha respondido y que en poco más del 90 por ciento de los usuarios del transporte público está usando el cubrebocas.

Escobedo Tovilla invitó a la población en general a que adopte las medidas sanitarias, porque si se protegen ellos, entonces la protección es para todos.

También se hicieron infracciones por otras causas durante el día, como el hecho de que los choferes no contaban con toda su documentación en regla, como es licencia de conducir, seguro de vida, tarjeta de circulación, entre otros.

Por su lado, Jaime Alberto Rodríguez Acosta, de Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento municipal, dijo que el objetivo es que los choferes y los usuarios del transporte público, adopten las medidas de prevención contra el contagio.

Puntualizó que “si bien es cierto que estamos en semáforo de riesgo epidemiológico en verde, eso no quiere decir que no exista la pandemia. Por lo tanto, lo que se pretende es evitar algún rebrote del contagio de coronavirus”. EL ORBE / Nelson Bautista