Destrozados e Intransitables los Caminos Rurales en Suchiate

* Denuncian Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- Mientras que la alcaldesa con permiso de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, busca afanosamente reelegirse por otros tres años, el ejido La Libertad cada día está peor y sus calles completamente destrozadas es una prueba visible de ello.

William Cruz Gómez, habitante afectado de ese poblado fronterizo, dijo en entrevista para EL ORBE que las todavía autoridades municipales nunca les han dado mantenimiento a las calles, ni siquiera a las principales, y que esa es la razón de que se encuentren con hoyancos por todos lados, dando una pésima imagen.

Manifestó que el problema no es solamente ahora en época de sequía, sino también en temporada de lluvias, ya que las calles se encharcan y los automovilistas no ven los baches y caen en ellos sufriendo descomposturas sus vehículos.

Por su parte, Miguel Ángel Solís Reyes, otro de los afectados, aseguró que Sonia Eloína no se preocupó en nada por arreglar las calles de ese poblado, las cuales están en pésimas condiciones.

“Mire, cuando la gente visita por primera vez este poblado, queda admirada por lo grande que es, pero luego dicen que de nada sirve, porque sus calles están destrozadas e inservibles”, manifestó preocupado.

Añadió que gracias a que hay gente que se preocupa es que se han tapado algunos hoyos, y que ellos han apoyado en la colocación del material, porque saben que necesitan que las calles estén transitables.

Se desconoce hasta el momento en qué utilizó los millones de pesos del presupuesto que manejó Sonia Eloína, y tampoco a dónde fueron a parar.

Dijo, por último, que con las lluvias atípicas que han estado cayendo en los últimos días, hay algunas calles que parecen lagunas por la acumulación de agua, ya que no tiene desfoguen o el desnivel no es suficiente para que drene y que eso empeora la situación. EL ORBE/Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa