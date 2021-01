Caravana Migrante se Enfrentan de Nuevo Contra Militares y Policías en Guatemala

* Deportan más de 1300, Insisten Otros 6 mil.

Tapachula, Chiapas; 17 de enero del 2021.- Miles de migrantes hondureños agredieron con palos y piedras a miembros del Ejército de Guatemala, a la Policía Nacional Civil (PNC) y a las instituciones que se encuentran tratando de contener a la caravana de extranjeros que ingresaron de manera irregular a esa nación centroamericana.

Ahí, las fuerzas militares trataron de frenar el avance de ese contingente que son parte de la primera caravana que salió de San Pedro Sula el pasado 15 de enero con destino a Tapachula, Chiapas, en el ánimo de quedarse a vivir en las colonias y que los mantenga el gobierno federal.

Las autoridades guatemaltecas les han pedido a los migrantes que regresen a su país y advertido que no podrán seguir su camino. Para ello se mantiene más de 20 puestos de control desde las comunidades de Chiquimula hasta Tecún Umán, a lo ancho de ese país.

En las últimas horas, en el kilómetro 177 de la carretera que conduce a la aldea Vado Hondo, en Chiquimula, los participantes de esa columna humana se negaron a aceptar los protocolos sanitarios y migratorios de las autoridades gubernamentales, lo que provocó un zafarrancho y agresiones a las autoridades.

A medio día de este domingo, los hondureños se reagruparon e intentaron volver a cruzar el cinturón de seguridad de las fuerzas castrenses y de seguridad chapina, por lo que hubo nuevamente otro enfrentamiento, aunque en esta vez los ilegales lanzaron, piedras y palos sobre los uniformados.

El enfrentamiento fue inevitable. Los guardianes de la seguridad respondieron la agresión y, aunque eran mucho menos que el número de invasores, los lograron contener con gases lacrimógenos, y evitaron el avance, por ahora.

No se sabe cuántos lesionados resultaron por ambos lados, pero se dejó en claro que no hubo decesos por esas causas.

Sin embargo, las autoridades del vecino país ofrecieron autobuses a los migrantes que han resultado heridos o a los que ya no quieran seguir en ese viaje, para que regresen de manera voluntaria a su país.

Asimismo, les solicitaron que liberen un carril de la carretera, debido a que la circulación está totalmente varada y, en caso de no acceder, les advirtieron que serían desalojados.

El Instituto Guatemalteco de Migración, actualizó al cierre de la edición su informe de migrantes asegurados que viajaban en la caravana, y según la dependencia ya son 815 adultos y 94 menores de edad; asimismo 376 adultos remitidos a Migración y 192 menores de edad acompañados.

De acuerdo a organizaciones civiles que siguen de cerca la movilización, esta caravana es una de las más agresivas de todas desde hace dos años, cuando comenzó ese tipo de éxodos. EL ORBE / M. Blanco