Cerrado el 70% de Despachos Jurídicos Debido a la Pandemia del Coronavirus

*Abogados Ahora son Encuestadores

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2021.- Luego de que los tribunales fueron cerrados desde hace casi un año para tratar de evitar los contagios del mortal virus del Covid-19, 70 despachos jurídicos han tenido que cerrar sus puertas por crisis, reconoció Edgar Gerardo Torreblanca Martínez, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas.

En entrevista para EL ORBE, dijo que “no hay nada que atender ante el cierre de los tribunales por cuestiones de la pandemia del coronavirus”.

Reveló que, en estos momentos, varios de los abogados que han cerrado sus despachos y ante la falta de recursos, han aceptado trabajar en un programa implementado por el Gobierno que consiste en realizar encuestas en cada casa, sobre los contagios de la pandemia y cómo lo están atendiendo, toda vez que el propio Gobierno maneja cifras, pero de quienes acuden a las instituciones de salud, y no tiene ningún dato sobre lo que sucede en casa.

En el área laboral, dijo, el Centro Conciliación, el Registro, los Tribunales, entre otros, no están en funciones y tampoco hay ninguna actividad. En consecuencia, las denuncias están en completo desamparo, en virtud de que no hay procuración, administración ni impartición de justicia.

“En ninguna parte del país se ve tan marcada la diferencia como en Chiapas, donde no tenemos aún ese tipo de instancias federales en funciones”, sostuvo.

Puso como ejemplo la Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tapachula, donde el 17 de Noviembre del año pasado dejó de recibir demandas. Por lo tanto, no hay en este momento una instancia a donde se lleven los casos.

Mientras que, en materia Familiar y en casos de suma urgencia, existe la atención para lo que son las demandas de alimentos o divorcios, pero que no al cien por ciento de todo el cúmulo de demandas y juicios que se tramitan.

Fuera de eso y salvo situaciones muy especiales, también están suspendidas las tramitaciones de casos penales y administrativos, al igual que en materia agraria. Hay que recordar que anteriormente estaba en Tapachula el Tribunal Agrario Unitario, pero que lamentablemente se lo llevaron de la Ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista