Los Migrantes Representan Inseguridad y Ahuyentan a Consumidores: Empresarios

Se Meten a los Negocios a Pedir Dinero, No Trabajan.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2021.- La llegada de más migrantes a Tapachula atraídos por los ofrecimientos del Gobierno Federal, así como los más de 50 mil que deambulan en las calles de la ciudad, han generado mayores problemas de inseguridad y que los consumidores se ahuyentaran de los sectores en donde están esos extranjeros, según empresarios establecidos.

Por ejemplo, Pilar Morales Zamudio, de Joyería “El Zafiro”, dijo en entrevista para EL ORBE que la llegada de ese flujo de personas es una situación muy alarmante, “por la inseguridad que representa para nosotros como comerciantes de que haya vandalismo, y que mucha gente se vale de eso para que existan robos y asaltos».

Aunado a eso, recalcó que los migrantes no acatan las medidas sanitarias implementadas por la presencia del mortal virus del Covid-19, “cuando de por sí la gente ya no quiere venir al Centro porque les da miedo ante la inseguridad que existe, todo eso nos afecta a la economía”.

Según su opinión, muchas de esas personas que viajan en las caravanas o que ingresan ilegalmente de manera individual o en pequeños grupos a Chiapas, pudieran traer al país otras enfermedades, aparte del Covid.

Hizo un llamado a las autoridades federales para que no permitan la entrada de más migrantes a Chiapas, “porque representa peligro, y sobre todo que la gente ya no quiere venir al Centro”.

Reconoció que la sola presencia de los extranjeros indocumentados en varios puntos de la ciudad, sobre todo en las zonas comerciales, genera mucho miedo en la población, quienes optan por no acudir a esos lugares.

Los mismos comerciantes tienen temor de esa situación, porque los migrantes entran a sus establecimientos a pedir dinero, cuando esa situación no se vivía antes en Tapachula, menos en Chiapas. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez