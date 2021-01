Decide la Población No Apoyar más a las Caravanas Migrantes, por Malagradecidos

*Tiran la Comida y Ropa que le Otorga la Ciudadanía.

Tapachula, Chiapas; 20 de enero del 2021.- Empresarios de la región entre México y Guatemala advirtieron que no brindarán más ayudas a los miles de migrantes hondureños que viajan en caravana con destino a Tapachula, “porque únicamente vienen a delinquir, robar y causar problemas en la sociedad que ya no los soporta”.

Carlos Carrasco, presidente del Corredor Turístico Gastronómico de la Frontera Sur, señaló en entrevista que, antes, muchas empresas sacaban a la carretera federal agua, ropa, comida, pero que los extranjeros tiraban los alimentos que no les gustaban.

“Los migrantes dejaron tirado la ropa y comida buena y eso molesto a los ciudadanos. Ahora con la pandemia y la crisis económica que ha afectado a todos, ya no hay recursos para poder regalar nada a ningún extranjero.”, comentó.

Recordó que, en las primeras dos caravanas del 2018, se otorgó todo el apoyo, pero después se observó que los migrantes no eran agradecidos con la ayuda que se les podía dar, y entonces se optó por darles alguna ayuda a los chiapanecos que en verdad lo necesitan.

Además, que, “al paso de las caravanas, se ha desatado un fenómeno de inseguridad, ya que de un 60 por ciento de las personas que viajan en estos éxodos masivos se quedan en Tapachula para delinquir y los restantes buscan irse a otras ciudades del país”.

Dejó en claro que no son racistas o xenofóbicos, pero que los migrantes que viajan de manera irregular, tampoco agradecen los apoyos gubernamentales y las fuentes de empleo que se les otorga en la entidad, desplazando a los chiapanecos.

Respecto a los negocios establecidos en la región, explicó que solo con el anuncio de las caravanas de migrantes, sus ventas descienden de manera considerable.

El acuerdo de los empresarios es ya no dar ayuda a esos flujos irregulares, para no ser copartícipes en una situación fuera de la ley, que tarde o temprano también les están afectando a los sectores productivos y a la sociedad en general. EL ORBE / M. Blanco