Aumenta 70% el Arribo de Turistas de Guatemala por Frontera Talismán

*Reporta Módulo de Salud.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2021.- El ingreso de turistas de Guatemala a México por la comunidad de Frontera Talismán, ha aumentado alrededor de un 70 por ciento en lo que va de Enero, comparado con Diciembre, según estableció la encargada del Módulo de Salud en el Puente Fronterizo, por parte del Gobierno de esa nación, Esmeralda María Ramos López.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que los guatemaltecos que entran a México lo hacen regularmente para ir a trabajar de manera legal como jornaleros, aunque la mayoría son con fines recreativos a diversos puntos turísticos y por compras.

En ese módulo, señaló, se atiende a todos los que ingresan a Guatemala, bien sea procedentes de México o de cualquier otro país (turistas extranjeros), porque no se sabe cómo van en materia de salud o si ya llevan algún síntoma del contagio del Coronavirus.

Aparte de la información que solicitan respecto a que, si tienen malestares como tos, gripe, dolor de cabeza, náuseas, entre otras, también les toman la temperatura no mayor a los 37 grados.

En lo que va del mes de Enero, de acuerdo a las revisiones que realizan en ese punto colocado a medio cruce fronterizo, indicó que no han detectado ningún caso sospechoso o que ya esté contagiado con el virus, al menos de la gente que cruza de México hacia Guatemala de manera legal.

Asimismo, entre las recomendaciones que dan está principalmente el uso de mascarilla (cubrebocas) y lavarse constantemente las manos, sobre todo si se ha manipulado algún objeto que antes ya fue tocado por otros; el uso del gel antibacterial y la conservación de la sana distancia. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez