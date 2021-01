Empresas en Proceso Para Facturar con Nuevo Beneficio Fiscal

*Informa Colegio de Contadores de Públicos de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero del 2021.- En la frontera sur de México, todavía las empresas no han podido facturar al ocho por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), confirmó el representante del Colegio de Contadores de Públicos de Chiapas, Fidel Moreno de los Santos.

En entrevista para EL ORBE, manifestó que las empresas han presentado el “Aviso” a la autoridad del SAT donde se adhiere y aceptan el beneficio; sin embargo, dijo, aún están esperando respuestas.

Uno de los factores para que las empresas puedan facturar, apunto, es que la autoridad fiscal debe liberar el aplicativo para que se pueda emitir un documento.

El tiempo que pudiera durar esta situación depende del sistema de la autoridad fiscal, “nos dijeron este jueves que emitieron un decreto para ampliar el plazo para el 11 de febrero para que las empresas puedan presentar un aviso y los contribuyentes accedan al beneficio.

“En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los empresarios tienen hasta el 31 de marzo para poder registrarse y obtener el cambio del 30 al 20 por ciento”, dijo.

Otro de los factores es que la aplicación para facturar no da acceso a los contribuyentes, por lo tanto, por lo pronto ninguna compañía ha facturado en la ciudad y en la región fronteriza bajo esa nueva disposición.

Estableció que posiblemente las grandes empresas que tienen su domicilio fiscal en el norte del país y tengan sucursal en Tapachula, ya puedan estar facturando bajo ese sistema, porque desde hace un año tenían la autorización.

En otro orden de ideas, manifestó que también se tiene el decreto de la gasolina que entró en vigor el pasado primero de Enero, donde todos esperaban que esta fuera disminuir su precio.

Sin embargo, recalcó, “tampoco estos empresarios han podido facturar, ya que el decreto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), aún no se ve reflejado a simple vista, porque no se cuenta con factura en mano o a lo mejor la gasolina subió de precio y con el beneficio que están dando el efecto queda nulo”.

Al contrario, puntualizó, los precios de la gasolina van en aumento, “ya que el día 31 de diciembre estuvo a 16 pesos, pero hasta ayer, a 19 pesos”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello.