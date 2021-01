Inaugura REC Pavimentación Asfáltica de Calles en Distintas Colonias de Tapachula

A pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19 y las contingencias por frentes fríos, lluvias intensas y huracanes, en Chiapas no se ha bajado la guardia para hacer rendir el presupuesto y materializarlo en acciones de obra pública, con el propósito de construir bases sólidas para que la gente viva bien y con dignidad, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la pavimentación asfáltica de calles en el municipio de Tapachula.

“Tuvimos grandes inversiones para cuidar la salud de todas las familias chiapanecas, con la remodelación, ampliación, construcción y equipamiento de 90 hospitales y clínicas, pero también seguimos construyendo carreteras, calles, caminos, sistemas de drenaje y agua potable. Eso quiere decir que cuando se trabaja con honestidad y se rompe con el círculo vicioso de la corrupción, el dinero alcanza y se invierte bien”, señaló ante las y los beneficiados de las colonias San Román, Alianza Campesina y San Luis.

El mandatario subrayó que en congruencia con la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se trabaja en un solo ente para hacer realidad los sueños de la gente sin caer en el derroche ni en gastos superficiales, ahora, dijo, “las autoridades caminan a ras de tierra para atender las necesidades de la gente; mientras que los aviones y los helicópteros están para proteger la salud del pueblo, y para acciones de seguridad y protección civil”.

En este marco, reiteró el llamado a reforzar las medidas de autocuidado, distanciamiento social e higiene contra la COVID-19, ya que, a pesar de que se cuenta con el personal calificado y las clínicas especializadas para atender esta enfermedad, no hay que caer en excesos de confianza y evitar acudir a reuniones masivas, toda vez que es muy infecciosa e incluso puede ser mortal.

“Nos cuidemos y no nos confiemos, tomemos en cuenta las precauciones y recomendaciones de las y los expertos de la salud, porque es una enfermedad agresiva. Cuando se presente el menor de los síntomas hay que acudir a un hospital público o a las clínicas COVID-19, donde estamos ayudando a todas y todos, sin distinción, porque el acceso a los servicios de salud es un derecho humano”, precisó.

En su intervención, la presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda sostuvo que con la consolidación de estos proyectos, además de brindar justicia social, se cumple el compromiso de hacer obras que verdaderamente sirvan al pueblo, fortalezcan el crecimiento económico y abonen al desarrollo y progreso de este municipio.

En representación de las y los habitantes beneficiados, Adrián Enrique Lara agradeció al gobernador Rutilio Escandón la pavimentación y el mejoramiento integral de estas vialidades, que además de mejorar la vida cotidiana de la población contribuyen al embellecimiento urbano de las colonias que por muchos años estuvieron en el olvido. “Gracias a los tres órdenes de Gobierno por hacer esto posible”. Boletín Oficial