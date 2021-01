Comerciantes Exigen Plan Estratégico Para que se Cumplan Normas de Salud en Tapachula

* Población Sigue Renuente a las Medidas Sanitarias

Tapachula, Chiapas; 24 de enero del 2021.- Debido a la resistencia que ha mostrado gran parte de la población y extranjera para acatar con los protocoles de Salud para evitar los contagios del coronavirus, se corre el riesgo de retroceder y llegar hasta el semáforo de riesgo epidemiológico en rojo.

Así lo destacó, Celestino González, comerciante en esta ciudad, quien manifestó a EL ORBE que desconocen si se está aplicando un plan estratégico efectivo que haga conciencia y obligue a cumplir a los ciudadanos, a que tienen que cuidarse por la salud de toda la población.

Añadió que, si hay retroceso, eso perjudicaría mucho a los comerciantes, porque en definitiva ya no habría ventas en virtud de que toda la gente tendría que estar resguardada en casa para evitar el contagio en las calles o en otros lugares.

“Retroceder a las otras fases sería desastroso, ya que, en la primera de mediados del año pasado, muchas empresas no solo cerraron, sino que quebraron y se vieron en la necesidad de despedir a sus empleados.”, recordó.

Asimismo, que, en semáforo más complicado, los consumidores ya no irían a sus compras habituales, ante el temor de contagiarse.

Por ello recomendó a todos los ciudadanos que tienen necesidad de ir a su trabajo o ir de compras, que lo hagan tomando en cuenta todas las medidas de prevención, como usar en definitiva el cubrebocas, aplicarse gel cada vez que manipule objetos, sobre todo los públicos, y mantener la sana distancia.

Reconoció que hay gente que deambula en el centro de la ciudad sin ninguna protección, lo que podría resultar negativo ya que estarían expuestos a contraer enfermedades por desatender las recomendaciones de las autoridades de Salud. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa