Crece de Nuevo la Demanda de Productos Desinfectantes en Municipios de la Región

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero del 2021.- Ante el anuncio de que Chiapas pasó en los últimos días en el semáforo de riesgo epidemiológico de verde a amarillo por el incremento en el número de contagios diarios del Covid-19 y en decesos, la demanda en productos desinfectantes ha crecido en este mes alrededor de un 300 por ciento en los municipios de la región Soconusco.

Marco Antonio Zamora, empresario local en ese ramo, dijo en entrevista para EL ORBE, que han percibido ese cambio en los consumidores, sobre todo en la compra de cloro, desinfectantes, gel antibacterial, entre otros similares, “porque la gente está buscando la manera de protegerse de esa enfermedad”.

Aclaró que el incremento en la venta de esos productos no es tan grande como ocurrió a mediados del año pasado, cuando la pandemia alcanzó los niveles más altos en la entidad.

Reconoció que, aun cuando hay muchos que se resisten en acatar las disposiciones de las autoridades en materia sanitaria, gran parte de la población ha tomado conciencia y adoptado una cultura de limpieza, con el lavado constantes de manos, cara y brazos, así como de la casa y artículos de uso común.

Los precios en esos productos, tanto de los genéricos como los de patente, no han sufrido cambios en sus precios y que tampoco los proveedores les han notificado sobre la posibilidad de incrementos, aseguró.

A pesar de que no hay motivos para compras de pánico y que también hay el abasto suficiente, al menos en los municipios de la frontera sur de Chiapas, indicó que se ha notado que los consumidores de productos de limpieza están haciendo previsiones.

“Si antes te compraban un litro de algunos de esos productos, a lo mejor ahora a la semana están comprando de tres a cuatro, lo que demuestra que hay de nuevo una preocupación en la sociedad en tener sus espacios limpios”, apuntó.

Calculó que el 60 por ciento de las compras de los productos de limpieza la realizan amas de casa; un 30 por ciento por oficinas públicas y privadas; y el resto por público diverso. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello