Exigen la Reparación del Alumbrado Público en el Centro de Unión Juárez

*El Alcalde Doni Verdugo Una Nulidad.

Tapachula, Chiapas; 28 de enero del 2021.- Quienes viven en el municipio de Unión Juárez, han tenido muchos problemas de inseguridad, debido a la falta de alumbrado público en algunos sectores, lo que es aprovechado por los delincuentes, quienes actúan al amparo de la oscuridad.

No hay día en que algún poblador no se queje de haber sido víctima de la delincuencia, la misma que tiene como raíz la falta de iluminación en las calles y la incapacidad de las autoridades locales encabezadas por el aún alcalde, Doni Alan Verdugo, quien está a punto de dejar la alcaldía, sin haber resuelto nada.

Rafael de León, quien tiene su domicilio por el rumbo del panteón, aseguró en entrevista para EL ORBE que cuentan con las redes de alumbrado público que construyeron administraciones anteriores, incluyendo postes y sus gabinetes, pero resulta que los focos están fundidos desde que entró esta administración, hace ya dos años y medio, y por eso la oscuridad los abruma.

Añadió que por ese lugar hay más de 50 familias, las que tienen que refugiarse en casa desde las 6 de la tarde, ya que de lo contrario estarían en riesgo de ser asaltados en las calles cuando salen a hacer algún mandado o compra.

Indicó que todo este problema en su oportunidad fue dado a conocer en la presidencia municipal, pero resulta que el alcalde ve con indiferencia lo que sufre la población de esa región ubicada en las faldas del volcán “Tacaná”.

No es posible, dijo, que no puedan presupuestar la compra de unos focos para sustituir a los que están fundidos.

Por eso exigió, en voz de sus vecinos, que en estos últimos meses que le queda al ayuntamiento municipal, se avocaran a resolver el problema de la falta de iluminación en muchas calles de Unión Juárez, porque de no ser así, esta administración va a ser recordada como la peor en la historia. EL ORBE / Nelson Bautista