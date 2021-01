Salen de Tapachula Más de 6 Mil Haitianos Hacia la Frontera Norte en Cuatro Meses

Tapachula, Chiapas; 28 de enero del 2021.- La ruta Tapachula-Tijuana, que brinda servicio el transporte federal en la localidad, podría incrementar en los próximos días su afluencia de manera considerable de migrantes haitianos que se mantienen varados en la frontera sur de México y que han causado malestar a la sociedad y a los empresarios.

Eliseo Vázquez Espinoza, presidente del consejo de administración de la empresa “Autotransporte Diamante del Soconusco”, dio a conocer al rotativo EL ORBE que, en los últimos cuatro meses, viajaron en sus autobuses alrededor de 6 mil haitianos hacia Tijuana, Ciudad Juárez y otros hacia Reynosa, Tamaulipas o Laredo.

Reconoció que en el último trimestre del 2020 se tuvo una afluencia importante de esos grupos de extranjeros, pero al iniciar este año señalan que los tramites de Migración son tardados y que existe burocratismo para que les brinden sus documentos.

Añadió que las corridas del día suben a las unidades 25 migrantes haitianos, aunque dejó en claro que también brindan atención a los mexicanos que viajan en ruta.

En cuanto a su comportamiento cuando viajan los migrantes de esa nacionalidad, lamentó que “traen una mentalidad de otro país y cansados de estar en México por un tema de desprecio”.

Recalcó que en ese tipo de transporte federal viajan familias completas que tienen la necesidad de dejar Tapachula “hemos visto en los albergues a muchos migrantes, por lo que es posible que empiecen a moverse en los próximos días, porque vienen por grupos grandes.

sin embargo, dijo, las autoridades no les dan el pase de salida y se encuentran varados, aún cuando algunos han comentado que pueden emitirles sus documentos a través de un soborno y no dejarlos al último.

Reveló que, en el camino hacia el norte, autoridades federales han bajado a migrantes cubanos y centroamericanos, aún con sus documentos.

“Muchos pelean sus derechos que les otorgo Migración o la Comar en Tapachula, pero los uniformados buscan el modus vivendi para sacarles dinero. Esas son las quejas que se tienen en esa índole”, apuntó.

Además, que existe una competencia desleal con camiones que no tienen permiso de ruta que operan en la central camionera o en la calle de manera clandestina y son ellos que mueven a muchos migrantes.

Estos, según su versión, ofrecen el servicio más barato, pero sin las medidas de higiene necesarias y los seguros de viajero, y que a muchas personas las han dejado abandonados o no llegan a su destino. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello.