Colectivos y Tricicleros Incumplen las Medidas Sanitarias en Huixtla

* Ante Desinterés del Alcalde José Luis Laparra.

Huixtla, Chiapas; 30 de Enero de 2021.- Conductores del transporte urbano local y foráneo no acatan las medidas preventivas que decreto la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal de utilizar el cubreboca, reducir la cantidad de pasajeros para la sana distancia, sanitizar en forma frecuente las unidades, así también exigir a los usuarios a utilizar el cubreboca.

Sin embargo ni choferes ni pasajeros están cumpliendo, tampoco se les está obligando o sancionando a los líderes concesionarios, hay una total apatía tanto de los concesionarios y trabajadores del volante.

Lo anterior fue dado a conocer por médicos de la ciudad, quienes señalan que va en aumento el rebrote del Covid-19.

Los prestadores de servicio no cumplen, tampoco los obligan a cumplir y la pandemia se sigue propagando en Huixtla. No hay vigilancia ni de Salud, ni del Transporte, ni de las autoridades. EL ORBE/ Luis Javier Ramos