Piden Apoyo al Gobierno Federal Para Difundir Cultura en Región Soconusco

Tapachula, Chiapas; 29 de enero del 2021.- Debido a la pandemia del Covid-19, la difusión de la cultura en general se vio truncada en la región Soconusco, ya que todos los actos públicos relativos a ese tema tuvieron que cancelarse por disposición de las autoridades de Salud.

Oscar Corona Hernández, presidente de la Fundación Cultural Corona Rodas, dijo a EL ORBE que, cuando inició sus actividades esa organización, lo hizo con el propósito de coadyuvar en el fomento de la cultura a través de la celebración de foros, disertaciones, así como talleres de capacitación.

Calculó que la promoción, fomento y divulgación ha descendido a tan solo un 15 por ciento de lo que se venía haciendo, “porque ahora ya no hay teatro, música, danza, no hay nada. Prácticamente el 90 por ciento de la población ha sido afectada en este sentido”.

Añadió que por parte del gobierno federal no ha habido ningún apoyo para el fomento de la cultura hacia esta región de Chiapas. Al contrario, aseguró que se han eliminado todos los subsidios y las líneas de recursos que servían para fomentar muchas actividades.

Eso ha implicado, según recalcó, que las asociaciones, fundaciones y grupos de sociedades civiles no han podido trabajar en esas tareas, “porque les quitaron todos los apoyos, los cuales dicen que están siendo destinados a los programas de bienestar social o ayuda a los grupos vulnerables”.

Por otro lado, dijo que también la cultura se ha visto afectada por el arribo de tantos migrante, quienes acarrean otras costumbres u otras formas de vida que tienen en sus respectivos países, las cuales se mezclan con la local, y hace que haya algunas dificultades en cuanto al comportamiento de esos grupos.

Añadió, por último, que con la pandemia ya había un serio problema para la gente de la Frontera Sur, pero ahora, con tanto migrante que llega, se hace más grande, en tanto las autoridades no pongan orden o pidan que se cumplan con las normas de vida y de convivencia social. EL ORBE / Nelson Bautista