Comités Rechazan Nombramiento de Nuevo Subgerente de Diconsa

*Protestan en Almacén Tapachula

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2021.- Miembros del Comité de Abasto Comunitario de Diconsa, rechazaron la designación del nuevo subgerente en las oficinas regionales con sede en Tapachula, Efrén Antonio García, por presuntos actos de corrupción, ya que aseguran que el actual gerente, Edi Alberto Martínez Alarcón, lo quiere imponer a pesar de que hay actas y acuerdos firmados de que no regresaría a esa dependencia.

Los inconformes protestaron afuera del almacén, al sur esta ciudad, donde se distribuyen alimentos a un promedio de 104 comunidades de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas.

La inconformidad principal, según narraron a EL ORBE, es que se designe a otra persona que esté a cargo del abasto de los alimentos de las familias

Roberto Mejía Velázquez, presidente del Consejo de Almacén de Diconsa Tapachula, señaló que no están de acuerdo que se vuelva a dar posesión al nuevo Subgerente, porque hay un acta del 21 de septiembre del 2019, donde se indica que ya no puede entrar al almacén.

Y es que, según dijo, en caso de que el Gerente Regional de Villahermosa, Tabasco, insista en ese nombramiento, se convocara a una reunión con todas las 104 tiendas de la zona para que no se permita su ingreso.

En igual forma, Rocío Méndez López, secretaria de ese Comité, remarcó que los 30 trabajadores del almacén, también están en contra de la designación de Antonio García, por los señalamientos de corrupción

«Como miembros y consejeros de Diconsa estamos alzando la voz en contra de la designación de esta persona, quien trabajó en contubernio con Natividad Santis y dejaron muchos faltantes en diferentes tiendas de Diconsa», apuntó.

En ese mismo sentido, recordó que cuando ingresó al almacén, se tuvo la Incaparina, un producto que se agregaba a la canasta básica de las familias, pero que se tienen faltantes que no se han podido comprobar.

Los inconformes cerraron el portón para no dejar entrar al nuevo directivo y adelantaron que mantendrán esa postura de forma indefinida, hasta que se realice la sustitución del recién nombrado.

En este mismo sentido, Alonso Gamboa Gutiérrez, presidente electo del nuevo Consejo, aseguró que están de acuerdo con sus compañeros que están por retirarse y que no dejarán entrar al nuevo Subgerente.

“Esa es quien supuestamente había cometido actos de corrupción. Por lo tanto, abrirle la puerta es dejar entrar de nuevo a los actos ilícitos”, agregó.

Además, que, “en lugar de que lleguen los recursos básicos de primera necesidad a las comunidades pobres, vendrán personas que se quieran aprovechar y desviar muchos productos”. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez