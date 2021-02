Migrantes se Amparan Para Exigir al INM los Atienda y Expida sus Visas

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2021.- Migrantes hondureños solicitantes de refugio que se encuentran varados en Tapachula, acudieron a un Juez federal para interponer amparos en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), para que les atienda sus citas y puedan acceder a una visa humanitaria y dejar Tapachula.

Los migrantes llevan varios meses varados en este municipio esperando que las autoridades puedan agilizar sus trámites, pero no han tenido respuesta de Migración.

Onésima Fuentes, una de las amparadas, pidió a los Jueces del Tribunal Federal que le instruyan a Migración aceptar y agilizar sus trámites, porque muchos de los migrantes se mantienen en las calles deambulando.

“Nosotros queremos irnos de Tapachula, pero necesitamos la visa humanitaria para caminar de manera legal y no correr peligros”, dijo

En Tapachula existen migrantes con constancias de refugio desde el año pasado y el Instituto Nacional de Migración (INM), no les responde a sus trámites. Por ello, han acudido a un Juez federal para la atención a sus solicitudes de cita de visa humanitaria al ser solicitantes de refugio.

Si bien el ACNUR está brindando ayuda humanitaria a los migrantes, en los últimos días han llegado miles extranjeros en operación hormiga, han sido rebasadas y no cuentan con recursos para brindarles. Por ello, están interponiendo los juicios de garantía que deben ser resueltos en un periodo de 72 horas.

Hasta ahora se desconoce cuáles son las causas por las que el INM, con su omisión, se ha convertido en una muralla para mantener a los indocumentados en Tapachula, y hay quienes no descartan la posibilidad de que se trate de corrupción. EL ORBE / M. Blanco