Se Duplican Decesos en Tapachula, de Acuerdo a Registro en Panteones

*En Enero de 97 Defunciones, 16 Fueron por Covid-19

Tapachula, Chiapas; 02 de Febrero del 2021.- El rebrote del Covid-19 en Chiapas no solo se mide por el aumento en el número de contagios, sino también en los decesos. Por ejemplo, de las 97 inhumaciones realizadas en los dos panteones más grades de Tapachula durante Enero, 16 fueron por Coronavirus, según las actas de defunción.

Saúl Escobar Borralles, Director de Panteones en la localidad, dio a conocer en entrevista para EL ORBE, que tan solo en los cementerios “Jardín” y “Municipal”, ambos en la localidad, se realizaron esos procedimientos. El resto de los fallecidos fue por paro cardio-respiratorio, insuficiencia renal, enfermedades crónicas degenerativas, “aunque es ahí a dónde ataca el Covid-19”.

Luego, se refirió a la actualización en los trámites administrativos, como el pago de impuesto para la perpetuidad, del que dijo, se había tenido un promedio de 50 decesos al mes en la localidad. De esos, solamente un 20 por ciento cumple con esas responsabilidades, incluido el de mantenimiento.

A la fecha, calculó, hay un rezago en esos pagos cercano al 80 por ciento. A diferencia de antes, ahora cada vez que cumplen, se realiza una verificación física, de tal manera que se esté respetando las dimensiones y no sean objeto de invasiones, o que ellos las estén cometiendo.

Reconoció que la pandemia ha modificado la cultura de la población, ya que algunos inician los trámites al ver que su familiar está muy grave y tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir.

Otros, han argumentado que no asistieron a realizar sus pagos el año pasado, en virtud de que tuvieron mucho miedo de contagiarse y se mantuvieron en casa.

De igual forma, que el rebrote de la enfermedad está haciendo que las familias estén preparadas para algún desenlace fatal, tengan o no a familiares enfermos. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez