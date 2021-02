Bajo Protesta, Levantan el Paro Laboral Policías de Cacahoatán

Cacahoatán.- Bajo protesta, ayer elementos de la Policía Municipal de este municipio, decidieron levantar el paro que mantenían desde el miércoles, luego que el presidente Julio César Calderón Sen, presionado por la inconformidad decidió atenderlos.

En respuesta el alcalde solo se concretó a decirles: “Estamos atendiendo la solicitud de nuestra policía municipal y por ello, anunció que se logró un aumento histórico a su salario de 29 por ciento”, del que dijo les será pagado de inmediato.

Sin embargo los policías le reiteraron el resto de las peticiones, de la que esperan una solución pronta, ya que no pueden cumplir las demandas de la población, a falta de equipamiento.

Es por ello, que le advirtieron que en dado caso de que no haya respuesta a la brevedad posible de las peticiones, se declararían en paro indefinido o en su caso se verán obligados a tomarla presidencia municipal, ya que no están en condiciones de estar solo recibiendo promesas. EL ORBE/Darinel Zacarías