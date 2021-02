Chiapas Espera la Llegada de Vacunas Para Reactivar Todas Sus Actividades

Tapachula, Chiapas; 04 de Febrero del 2021.- En Chiapas se espera la llegada de las vacunas contra el mortal virus del Covid-19 y con ello se puedan reactivar todas las actividades turísticas, comerciales, agrícolas, artesanales, industriales, gastronómicas, ganaderas, gubernamentales y de prestadores de servicios.

Francisco Román Riquelme, productor de la región fronteriza, dijo en entrevista para EL ORBE, que la sociedad está muy alterada por lo está pasando con la contingencia, sobre todo por los fatales desenlaces y porque no pueden salir de sus viviendas sin correr el riesgo de contagiarse.

Es del conocimiento popular que las vacunas, al menos en México, serán distribuidas conforme lleguen, pero a través de un cronograma para grupos en específico, o sea, primero para los trabajadores del Sector Salud que estén expuestos al virus; personas de la tercera edad; pacientes con enfermedades crónico degenerativas, entre otros, hasta llegar a la sociedad en general, señaló.

Recordó que el Gobierno Federal había dicho que la vacuna sería de un determinado laboratorio y ahora ha decidido cambiar de opinión por un medicamento ruso, “que no sabemos si es efectiva o garantice la salud de la sociedad.”

Ante ello, reconoció que no hay muchas opciones para tomar y que estarán pendientes de cómo reaccionan entre los primeros vacunados por esa marca.

Pero, al final de cuentas, aceptó que están decididos a vacunarse para tratar de reiniciar sus vidas en esta nueva modalidad y, aceptó, por el temor a la muerte. EL ORBE / M. Cancino