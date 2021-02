Foco de Contaminación los Migrantes que Deambulan en Calles de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 04 de Febrero del 2021.- “En Tapachula se estima que se encuentran de manera ambulante más de 60 mil migrantes Centro y Sudamericanos, que son foco rojo de contaminación para propagar el Covid-19, porque no acatan ningún control sanitario”, señaló el dirigente del Frente Nacional Contra la Inseguridad, Alfredo Salinas Barcelot.

En entrevista para EL ORBE, señaló que en la región existe un alto número de personas que están falleciendo por esta pandemia, situación que preocupa a los chiapanecos.

“La autoridad federal debe aplicar redadas; sin embargo, no actúa para controlar este foco de contaminación que se está viviendo en Tapachula. Son 60 mil gentes que se encuentran dispersos en las colonias y comunidades, aunado a los que están en los municipios aledaños”, recalcó.

Por ello, pidió al Gobierno Federal que se establezca el estado de derecho. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 33 faculta al Ejecutivo de la nación para que, en una situación como la que se está viviendo ahora de salud pública, se pueda expulsar a esos miles de migrantes y se vayan a sus países de origen.

Aclaró, que no están en contra de los migrantes, pero se busca proteger la vida de los mexicanos, “porque existe la emergencia nacional del coronavirus y una gran mortandad en masa por esta pandemia”.

El especialista en derecho detalló que existe el derecho de los extranjeros, pero uno superior y supremo, el cual está por arriba de cualquier migrante, y por eso, “si nos vamos a la legalidad se está beneficiando a los extranjeros, cuando hay un rezago en empleo, vacunación y una situación económica crítica para los nacionales”.

Además, que, basados en el Artículo 33, proponen en lugar de que entren los migrantes sin ningún control y los extranjeros se vuelvan en agentes de contaminación del Covid-19, se deporten y expulsen “porque es una situación de seguridad nacional, ya que afecta a cientos de miles de mexicanos y sus familias”.

En caso de no hacer nada, esto se podría salir de control, generar actos de confrontación civil y tener daños colaterales en la propagación del mortal virus, remarcó. EL ORBE / M. Blanco