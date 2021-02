Comerciantes Esperan Repunte en Ventas por Festejos del Día del Amor y la Amistad

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero del 2021.- Debido a los efectos de la pandemia que todavía continúa, los negocios dedicados a la venta de regalos, entre ellos peluches, flores, bombones, chocolates, tarjetas, muñecas, tazas, alhajas de fantasía, arreglos en general y todo tipo de novedades, apenas están vendiendo 30 por ciento de su capacidad.

Lo anterior lo aseguró, Jhovany Rodas, encargado de una tienda comercial del centro de la ciudad, quien afirmó a EL ORBE que afectación que han sufrido ha sido seria, porque tienen que pagar rentas, agua, energía eléctrica, teléfono y otros servicios, y con lo que venden no les alcanza, porque también tienen que cubrir salarios.

Agregó que, en este mes, denominado “del amor y la amistad”, esperan que las ventas se incrementen cuando menos un 30 por ciento más para llegar a un total de 60, “ya que más sería imposible por la situación que prevalece ahora y en tanto no se vuelva a como estaba antes de la pandemia”.

Añadió que tienen que ser voluntariosos y poner en juego la intuición, ya que, para llamar la atención, tienen que pensar en verdaderas novedades, utilizando parte de lo mismo que venden, pero con un valor agregado. Por ejemplo, hacer regalos con dulces, chocolates o con aquellos productos que sean motivo para demostrar la amistad.

Por otro lado, indicó que los comerciantes tratan de cumplir con todas las normas del sector Salud, en cuanto a los cuidados que se deben tener para evitar el contagio y la propagación misma del coronavirus, en el ánimo de proteger a los consumidores y hasta a los mismos trabajadores.

Ante ese panorama, pidió también al público en general a que se adapte y acate ese protocolo, es decir, que use el cubrebocas; el gel anti bacterial, y a que guarden la sana distancia para evitar riesgos, porque es la salud de todos la que está en juego. EL ORBE/Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez