Continúa Impune Ex Funcionario de Gurría A Dos Años de ser Demandado por Fraude

* Aidé Teco Vicente Lleva 2 Años Pidiendo Justicia.

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero del 2021.- La representante de la Unión de Pequeños Comerciantes, Aidé Juvia Teco Vicente, dio a conocer que se han cumplido dos años de las denuncias u presentaron en contra de ex funcionarios del ayuntamiento local, y no hay avances.

En entrevista para EL ORBE, por ejemplo, explicó que acudieron a las autoridades para solicitar información sobre los avances en las investigaciones en contra el exdirector del gobierno municipal, Marco Viaña Arenas, quien presuntamente defraudó con 68 mil pesos a un grupo de comerciantes del tianguis “Emiliano Zapata”.

En voz de los agraviados, informó que las autoridades le dieron a conocer que no hay avance alguno, porque el exfuncionario del gobierno del difunto alcalde, Oscar Gurría, no se ha presentado a declarar y por eso no pueden judicializar la carpeta de investigación.

Añadió, que ya lo han citado en diversas ocasiones, pero “no lo encuentran”, porque tiene varias casas donde renta, “o al menos eso es lo que dicen”.

La dirigente de esa organización recordó que se mantiene abierta la carpeta de investigación 3402/2018, “la cual no se ha podido atender por la corrupción y la impunidad que está presente, ya que las corporaciones no investigan, a pesar de haber otorgado todos los datos necesarios”.

Así también, que solo les contestan que “ya lo buscaron, pero que no lo encuentran, y nos traen de un lado para otro y no hay respuestas, y mucho menos castigo, tan solo impunidad”.

Teco Vicente recordó, además, que sus locales fueron clausurados el pasado 9 de enero de 2020 (en a administración de Gurría) y a la fecha no los han podido abrir “por alguna situación”. EL ORBE / M. blanco / Ildefonso Ochoa