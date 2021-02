En Pésimas Condiciones Carretera a la Zona Cafetalera de Tapachula

* Pobladores Exigen Rehabilitación Antes de las Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero del 2021.- A pesar de que hace unos siete meses el gobierno dijo que se le dio mantenimiento a la carretera que une la cabecera municipal con la región cafetalera, en la actualidad esa vía de comunicación está en pésimas condiciones y con hoyancos por todos lados.

Ángel de León Hernández, presidente del comisariado del ejido Toluca, ubicado en esa región, dijo en entrevista para EL ORBE que, cuando arreglaron esa carretera, lo hicieron con materiales de mala calidad y de manera irresponsable, ya que no ha pasado mucho tiempo y ya no sirve.

Agregó que esa situación afecta mucho a los productores, ya que cuando cortan el café, maíz, plátano u otros cultivos, utilizan para el traslado esa carretera y resulta que, por esquivar los hoyancos, se han accidentado con sus vehículos, tal como ocurrió recientemente con un camión que terminó desflechado por caer en tantos baches.

Consideró que los más afectados son los productores de café, porque todo lo cosechado lo tienen que trasladar a su casa o a los centros de acopio, y es ahí cuando se les arruina su presupuesto familiar, ya que sus vehículos se descomponen muy seguido debido a lo pésimo de la carretera.

“Se requiere de una vía en buen estado y no como está ahorita, totalmente destrozada. Es un verdadero peligro tanto para los agricultores como para la población general”, señaló.

Por eso hizo un llamado a las autoridades, concretamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que verifiquen el estado físico de la carretera, “ya que cuando le dieron una arregladita, en los primeros dos aguaceros el agua se llevó todo lo que habían hecho, lo que quiere decir que esos trabajos los hicieron con materiales de mala calidad”.

Acotó que la reparación que le dieron a ese camino fue un robo, “pues no es posible que tan pronto haya quedado en malas condiciones, y esa es una situación que el gobierno federal debiera investigar y castigar a los responsables”. EL ORBE/Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa