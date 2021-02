Gobierno de Guatemala Refrenda Compromiso de no Permitir la Migración Irregular Desde Honduras

* Mantiene Refuerzo de sus Fronteras.

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero del 2021.- El gobierno de Guatemala, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, reiteró que se encuentra reforzada la vigilancia en sus fronteras y, por eso, al migrar de manera irregular, las personas son expuestas a detenciones y expulsiones inmediatas.

Guatemala, al inicio del mes de enero con la salida de la primera caravana de migrantes, defendió su soberanía nacional y la seguridad de sus habitantes, al frenar ese grupo masivo de miles de migrantes que buscaban llegar hasta Tapachula.

El gobierno de la República de ese país, es la segunda ocasión que logra desarticular las caravanas de migrantes que han insistido en cruzar esa nación para internarse a México y establecerse en Tapachula.

Incluso, en sus principales puntos de la frontera con México, se cuenta con vigilancia del Ejército, Policía Nacional Civil y de los módulos de Salud, que trabajan para controlar a la migración ilegal y evitar el incremento de casos de Covid.

Este viernes, las autoridades chapinas reiteraron a la población a no exponer su salud, su patrimonio y su integridad migrando de manera irregular.

A la vez, invitó a informarse sobre los múltiples riesgos que esta travesía implica y a no dejarse engañar por medio de mensajes equivocados con los que se promueve ese viaje tan peligroso, sobre todo para personas vulnerables, niñas, niños y adolescentes, quienes no son una garantía para ser admitidos.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer que ha recibido la comunicación por parte de las autoridades de los Estados Unidos, en la cual expresa la decisión de poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación en materia de Asilo, conocido como ACA. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa