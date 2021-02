Persisten Rezagos en los Centros de Conciliación y Arbitraje en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 05 de febrero del 2021.- A finales del año pasado entraron en operación los Centros de Conciliación Laboral para dar respuestas rápidas y oportunas a los expedientes del orden laboral, pero sigue igual la lentitud en los procesos, al menos n Chiapas.

María Concepción Hernández, directivo del Jurídico Laborem., dijo en entrevista para EL ORBE que les ha dicho que los retrasos son consecuencia a la pandemia, porque tienen suspendidas gran parte de sus actividades.

Dijo que eso genera que no se puedan cumplir en tiempo y forma las citas entre patrones y trabajadores, y que eso genera incertidumbre jurídica y que, incluso, los involucrados podrían caer en la prescripción del caso.

“Solo están recibiendo las solicitudes y ahí quedan pendientes, mientras uno requisita, pero te mandan a decir que, por la pandemia, por el momento no es conveniente que manden a citar al colaborador y al patrón, hasta nuevo aviso.

Recordó que, antes, las extintas Juntas de Conciliación permitían que los acuerdos entre la parte trabajadora y el patrón se pudiera dar en otros espacios y no era necesario que fuera en esas oficinas, pero ahora eso y no se puede hacer.

De igual manera, que la procuraduría de la Defensa del Trabajo te mandaba a citar como trabajador y, si funcionaba, entonces se celebraba los convenios ahí mismo y lo bajábamos al ratificar en la Junta o en forma de común acuerdo entre las partes.

“Esto sí lo está haciendo el Centro de Conciliación, pero nada más en convenios fuera de juicio y en renuncias que se tengan que ratificar. Entonces, antes teníamos esa facilidad de ratificación dentro y fuera de juicio y ahorita no lo hay”.

Calculó que la contingencia provocó alrededor de un 70 por ciento de los trabajadores que, por alguna cusa u otra, se han quedad sin empleo, se encuentran a la deriva y no saben qué hacer.

Al preguntarle sobre los rezagos de los Centros de Conciliación en la entidad, dio a conocer que, de diez citas que se piden, todas quedan en calidad de pendientes.

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que se cite a las partes, con todas las medidas sanitarias que se requieran, como lo están haciendo otras autoridades, para que la gente también no se quede a la deriva y los expedientes no se vayan acumulando.

En el caso del Centro de Conciliación ubicado en Tapachula, se reciben los asuntos de todo el distrito, o sea, desde Pijijiapan hasta la frontera.

Por otra parte, la mayor parte de los casos llegan al acuerdo de la liquidación entre el trabajador y el patrón, lo cual se hace en forma conjunta, con todos los requisitos de ley y de común acuerdo. La situación que se presenta a la fecha es debido a la contingencia, que llegó a cambiar por completo el trámite que se tiene que hacer con las autoridades. Así están todos los tribunales de conciliación, ya que sólo funcionan los centros de recaudación, como Hacienda del Estado, oficinas municipales, entre otras. EL ORBE / M. Cancino / Jesús Sánchez Martínez